Yardım merkezine elinde Türk bayrağı ve bir çuval kömürle gelen yardımsever duygulandırdı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - OGÜN KURKAN - Edirne'den afet bölgesine yardımlar devam ederken bazı yardımlar ise duygu yoğunluğu yaşatıyor.

Kentte, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi'nde yardımların toplanmasına devam ediliyor.

Gencinden yaşlısına, imkanları ölçüsüne 7'den 70'e herkes afetzedelerin yaralarına merhem olmak adına çaba gösteriyor.

Yardımsever Edirnelilerden birisi de kente 30 kilometre uzaktaki Hacıumur köyünden 58 yaşındaki Sadık Akgün...

Akgün, köyünden bir çuval kömür yüklenerek minibüsle geldiği Edirne'de yardımını Atatürk Kültür Merkezine elindeki Türk bayrağıyla getirdi.

Akgün'ün "Keşke daha çok imkanım olsa." diyerek yaptığı yardım görenleri duygulandırdı.

Yardımının yaklaşık 35 yıl önce askerlik yaptığı Kahramanmaraş'a gönderilmesini isteyen Akgün, AA muhabirine, yaşanan afete çok üzüldüğünü söyledi.

İmkanı ölçüsünde yardım etmek istediğini ifade eden Akgün, "Kahramanmaraş'ta 15 ay askerlik yaptım, oradaki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza ancak maddi imkanımın el verdiği ölçüde bir torba kömür bağışlayabiliyorum, depremzede kardeşlerimize helal olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.