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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde "Afet Sonrası Çocuk Ruh Sağlığını Koruma ve Çocuklarla Etkileşim" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker’in konuşmacı olduğu seminere, Edirne'de görev yapan öğretmen ve akademisyenler katıldı.

Görker, çocukların yaşanan afete karşı oluşturdukları tepkilerin yaşlarına, gelişimsel düzeylerine ve afetten önceki yaşam deneyimlerine göre değişebileceğini belirtti.

Çocukların olumsuz yönde etkilenmelerine neden olan bir diğer faktörün ise ekran maruziyeti olduğuna dikkat çeken Görker, şunları kaydetti:

"Çocuğun veya ergenin yaşanılan böyle bir travmatik deneyim ile baş edebilmesindeki en önemli faktörlerin güvenlik duygusu, sakinleştirici bir çevre içinde olma, yeterli toplumsal destek, aradaki güçlü bağlar ve umut olduğunu ifade edebiliriz. Ekonomik destek, sosyal destekler, sosyal bağların kuvvetlenmesi, arkadaş ilişkilerinin sürdürülmesi, okul ve öğretmenlerin çocuğa yaklaşımı konusunda gerektiğinde işbirliği içinde olmak, çocukların bu stresle baş edebilmelerini ve iyileşmelerini kolaylaştıran önemli girişimlerdir."

- Keşan Belediyesi, vatandaşların yardımlarını deprem bölgesine ulaştıracak

Keşan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sakinlerinin yardımları, belediye tarafından deprem bölgesine ulaştırılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahallede toplanan yardım kolileri, yetkililere teslim edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, mahalle sakinlerine gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür ederek, "Mahalle sakinlerimizin kendi imkanlarıyla topladıkları gıda kolilerini deprem bölgesine ulaştırmak üzere teslim aldık. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Keşan'ımızda da depremin yaralarını sarmak için birlikte hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Enez'de doğal gaz alt yapı çalışmaları sürüyor

Enez'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Özkan Günenç yaptığı açıklamada, trapez ve Altınkum mevkisinde başlayan doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

GAZDAŞ Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir ve Keşan İşletme Şefi Murat Aras ile çalışmaları yerinde incelediklerini ifade eden Günenç, bu yıl içinde Enez'e doğal gaz verileceğini belirterek hayırlı olmasını diledi.

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