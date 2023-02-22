Edirne'de bir grup öğrenci harçlıklarını kentte misafir edilen afetzede aileye bağışladı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE (AA) - Edirne'de öğrenciler harçlıklarıyla Adıyaman'dan gelen depremzede aileye destek oldu.

Cumhuriyet Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri ailelerinin verdiği harçlıkları depremden etkilenenlere bağışlamak istediklerini öğretmenlerine iletti.

Sınıfta harçlıklarını birleştirerek 600 lira toplayan öğrenciler depremzede aileye mektup da yazdı.

Okul Müdürü Gözde Dönmez Alkış, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ufuk Yaykın, sınıfı temsilen öğrenciler Alpay Araz Örnekli, Tanem Örnekli ve Kemal Köstekçi, Adıyaman'dan gelen aileyi kaldıkları evde ziyaret etti.

Öğrenciler harçlıklarını ve mektupları aileye vererek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Alkış, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını söyledi.

Öğrencilerin de Edirne'ye gelen aileye destek olduğunu belirten Alkış, "İnsanlar birbirlerini yaşatarak yaşar. Desteğin büyüğü, küçüğü olmaz. Öğrencilerimiz birlik ve beraberlik örneğiyle harçlıklarını bir kumbaraya koyarak depremde evi yıkılan aileye verdi. Onlara destek olan mektuplar yazdı. Öğrencilerimizin takdire şayan bu hareketi bizleri duygulandırdı, hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.





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