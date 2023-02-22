Trakyalı emlakçılar depremzedelerden komisyon almıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakyalı emlakçılar depremzedelerden komisyon almıyor

AA

Trakyalı emlakçılar depremzedelerden komisyon almıyor

EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ (AA) - GÖKHAN ZOBAR-FIRAT ÇAKIR-UFUK ERTOP - Deprem bölgesinden gelerek ev kiralayan afetzedelerden komisyon ücreti almayan Trakyalı emlakçılar, kentlerine misafir olarak gelenlere gerekli desteği vermek için çaba sarf ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyaçlarını çözmek için seferber olan Trakyalı emlakçılar çalışmalarını hızlandırdı.

Ev kiralarken alınan komisyon ücretinden feragat eden emlakçılar, afetzedelere uygun fiyatlı konut için ev sahipleriyle görüşüyor. Evlerini ücretsiz açmak isteyen hayırseverlere aracılık eden emlakçılar, mobilya temini için de ellerinden gelen gayreti gösteriyor.

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, AA muhabirine deprem bölgesinden gelen afetzedelere uygun evler bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını dile getiren Feda, emlakçılar olarak depremzedelerden kira komisyonu almadıklarını ifade etti.

- En az bir aylık kira desteği çağrısı

Gerekli tüm kolaylığın sağlandığını vurgulayan Feda, "Emlakçı arkadaşlarımızla aldığımız karara göre depremzede vatandaşlardan kesinlikle komisyon alınmayacak. Hatta durumu iyi olan emlakçı arkadaşlarımızdan 1-2 aylık kira desteği ya da fatura desteği yapılması konusunda bir çalışmamız var. Bu dönemde duyarlı olmak zorundayız. Halkımız da kiraya verdikleri evlerde, depremzede vatandaşlara destek için en az bir ay kira almamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Ev kiralayan depremzede vatandaşlara mobilya desteği konusunda çalışmalar yapıldığını dile getiren Feda, kiralarda fahiş fiyat uygulanmaması için de ev sahiplerine çağrıda bulundu.

- Depremzedelere yüzde 50 indirimli mobilya

Edirne'de mobilya mağazası bulunan esnaf, deprem bölgesinden gelen vatandaşlara indirimli ürün sağlıyor.

Edirneli esnaf Gökalp Gökçe, depremzede vatandaşlara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ve ellerinden gelen indirimi yaptıklarını söyledi.

Depremzedelerin bir an önce normal hayatlarına dönebilmesi için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirten Gökçe, "Bizim de bir katkımız olsun diye normal fiyat listesinden yüzde 50 indirim yaparak satış yapıyoruz. Aynı zamanda depremzede vatandaşlarımıza yardım amaçlı ücretsiz mobilya desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

- Tekirdağ

Tekirdağ Emlakçılar Derneği Başkanı Şahin Umur da Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerinden üzüntü duyduklarını söyledi.

Depremzede vatandaşlara yardımcı olmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Umur, Tekirdağ’da da emlak komisyoncularının depremzede vatandaşlardan herhangi bir ücret talebinde bulunmadıklarını dile getirdi.

- Kırklareli

Kırklareli Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ümit İkizlerli de yaşanan afetten büyük üzüntü duyduklarını belirterek, afetzedelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Afetzedelere yardımcı olabilmek için dernek olarak karar aldıklarını anımsatan İkizlerli, ev kiralanması işlemlerinde afetzedelerden komisyon alınmayacağını söyledi.

Kentte birçok afetzedeye ev bulmalarında da yardım ettiklerini aktaran İkizlerli, "Hem komisyon almazken hem de bazı depremzedelere kira konusunda da yardımcı oluyoruz. Hatta bazı hayırseverler ev sahipleri ya düşük kira, ya da bedelsiz evlerini kiraya verdikleri de oluyor. Ülkemizde yaşanan deprem hepimizi olumsuz etkiledi. Bu günleri el birliği ile geride bırakacağız. Bizde afetzedeler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de bir grup öğrenci harçlıklarını kentte misafir edilen afetzede aileye bağışladı
YEREL HABERLER Edirne'de bir grup öğrenci harçlıklarını kentte ...
(Görüntülü)EDİRNELİ ECZACILARDAN DEPREMDE ÖLEN MESLEKTAŞLARI İÇİN SAYGI DURUŞU
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNELİ ECZACILARDAN DEPREMDE ÖLEN ...
(Görüntülü)SAADET İKBAL&#039;İ KURTARAN EKİBİN BAŞKANI BABA- KIZ GİBİ OLDUK, ONUNLA SÜREKLİ GÖRÜŞECEĞİM
YEREL HABERLER (Görüntülü)SAADET İKBAL'İ KURTARAN EKİBİN ...
Edirneli eczacılardan depremde ölen meslektaşları için saygı duruşu
YEREL HABERLER Edirneli eczacılardan depremde ölen meslektaşları ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de meslek liseliler depremzedeler için uyku tulumu dikiyor
YEREL HABERLER Edirne'de meslek liseliler depremzedeler için uyku ...
Trakya'da eczacılardan depremde hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşu
YEREL HABERLER Trakya'da eczacılardan depremde hayatını kaybeden ...
Yardım merkezine elinde Türk bayrağı ve bir çuval kömürle gelen yardımsever duygulandırdı
YEREL HABERLER Yardım merkezine elinde Türk bayrağı ve bir çuval ...
Saadet İkbal'i kurtaran ekibin başkanı: Baba- kız gibi olduk, onunla sürekli görüşeceğim
YEREL HABERLER Saadet İkbal'i kurtaran ekibin başkanı: Baba- kız ...
Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destek sürüyor
YEREL HABERLER Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destek sürüyor
Edirne'de motosikletin çarptığı dede ve torunu yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de motosikletin çarptığı dede ve torunu ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, ilçeye su sağlayan barajda birkaç aylık su kaldığını belirtti
YEREL HABERLER Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, ilçeye su ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Bosna Hersek'te deprem bölgesi için yardım seferberliği başlatıldı
YEREL HABERLER Bosna Hersek'te deprem bölgesi için yardım ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Trakya Üniversitesinin afetzedeler için kurduğu merkezde görev alacak yeni ekip yola çıktı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinin afetzedeler için kurduğu ...
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaralı depremzedelerin tedavileri sürüyor
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaralı ...
Edirne Belediyesi'nde rüşvet operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne Belediyesi'nde rüşvet operasyonunda 2 ...
Edirne'de geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Edirne'de geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı ...
(Görüntülü)GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN BİRİKTİRDİĞİ KARTONLAR YANDI, &#039;3 GÜNLÜK EMEĞİM GİTTİ&#039; DEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN BİRİKTİRDİĞİ KARTONLAR ...
Geri dönüşüm için biriktirdiği kartonlar yandı, '3 günlük emeğim gitti' dedi
YEREL HABERLER Geri dönüşüm için biriktirdiği kartonlar yandı, '3 ...
Trakya'dan afet bölgesine yardımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Trakya'dan afet bölgesine yardımlar devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.