Trakyalı emlakçılar depremzedelerden komisyon almıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ (AA) - GÖKHAN ZOBAR-FIRAT ÇAKIR-UFUK ERTOP - Deprem bölgesinden gelerek ev kiralayan afetzedelerden komisyon ücreti almayan Trakyalı emlakçılar, kentlerine misafir olarak gelenlere gerekli desteği vermek için çaba sarf ediyor.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyaçlarını çözmek için seferber olan Trakyalı emlakçılar çalışmalarını hızlandırdı.

Ev kiralarken alınan komisyon ücretinden feragat eden emlakçılar, afetzedelere uygun fiyatlı konut için ev sahipleriyle görüşüyor. Evlerini ücretsiz açmak isteyen hayırseverlere aracılık eden emlakçılar, mobilya temini için de ellerinden gelen gayreti gösteriyor.

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, AA muhabirine deprem bölgesinden gelen afetzedelere uygun evler bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını dile getiren Feda, emlakçılar olarak depremzedelerden kira komisyonu almadıklarını ifade etti.

- En az bir aylık kira desteği çağrısı

Gerekli tüm kolaylığın sağlandığını vurgulayan Feda, "Emlakçı arkadaşlarımızla aldığımız karara göre depremzede vatandaşlardan kesinlikle komisyon alınmayacak. Hatta durumu iyi olan emlakçı arkadaşlarımızdan 1-2 aylık kira desteği ya da fatura desteği yapılması konusunda bir çalışmamız var. Bu dönemde duyarlı olmak zorundayız. Halkımız da kiraya verdikleri evlerde, depremzede vatandaşlara destek için en az bir ay kira almamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Ev kiralayan depremzede vatandaşlara mobilya desteği konusunda çalışmalar yapıldığını dile getiren Feda, kiralarda fahiş fiyat uygulanmaması için de ev sahiplerine çağrıda bulundu.

- Depremzedelere yüzde 50 indirimli mobilya

Edirne'de mobilya mağazası bulunan esnaf, deprem bölgesinden gelen vatandaşlara indirimli ürün sağlıyor.

Edirneli esnaf Gökalp Gökçe, depremzede vatandaşlara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ve ellerinden gelen indirimi yaptıklarını söyledi.

Depremzedelerin bir an önce normal hayatlarına dönebilmesi için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirten Gökçe, "Bizim de bir katkımız olsun diye normal fiyat listesinden yüzde 50 indirim yaparak satış yapıyoruz. Aynı zamanda depremzede vatandaşlarımıza yardım amaçlı ücretsiz mobilya desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

- Tekirdağ

Tekirdağ Emlakçılar Derneği Başkanı Şahin Umur da Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerinden üzüntü duyduklarını söyledi.

Depremzede vatandaşlara yardımcı olmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Umur, Tekirdağ’da da emlak komisyoncularının depremzede vatandaşlardan herhangi bir ücret talebinde bulunmadıklarını dile getirdi.

- Kırklareli

Kırklareli Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ümit İkizlerli de yaşanan afetten büyük üzüntü duyduklarını belirterek, afetzedelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Afetzedelere yardımcı olabilmek için dernek olarak karar aldıklarını anımsatan İkizlerli, ev kiralanması işlemlerinde afetzedelerden komisyon alınmayacağını söyledi.

Kentte birçok afetzedeye ev bulmalarında da yardım ettiklerini aktaran İkizlerli, "Hem komisyon almazken hem de bazı depremzedelere kira konusunda da yardımcı oluyoruz. Hatta bazı hayırseverler ev sahipleri ya düşük kira, ya da bedelsiz evlerini kiraya verdikleri de oluyor. Ülkemizde yaşanan deprem hepimizi olumsuz etkiledi. Bu günleri el birliği ile geride bırakacağız. Bizde afetzedeler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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