Süloğlu'nda toplanan yardımlar afet bölgesine gönderildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.

Süloğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımların toplandığı belirtildi.

Spor Salonunda oluşturulan toplama merkezine vatandaşlar tarafından getirilen yardımların tasnif edilerek paketlendiği aktarıldı.

Kuru bakliyat, hijyen malzemeleri ve konserve gıda gibi ürünlerin bulunduğu yardım tırının Hatay'a gönderildiği ifade edildi.

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