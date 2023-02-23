Edirne'de üst aramasında ve evinde sentetik ecza ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde üst aramasında ve evinde sentetik ecza ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otobüs terminalinde şüphelendikleri B.G. ve A.A'yı durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 2 bin 78, B.G'nin evinde yapılan aramada da 307 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.