Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE (AA) - Süloğlu'nda okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul güvenliği toplantısının Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında yapıldığı belirtildi.

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda bağımlılık, okul çevresinin güvenliği başta olmak üzere eğitim ve öğretime yönelik konuların görüşüldüğü aktarıldı.

-Kaymakam Kaya başkanlığında Afet Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Süloğlu Kaymakamlığında yapılan toplantı Özgür Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası devam eden yardım kampanyaları ve ilçeye yerleştirilen afetzede vatandaşların ihtiyaçları hakkında görüşüldü.

- Havsa'da toplanan yardımlar afet bölgesine gönderildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.

Havsa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımların Hatay'ın Samandağ ilçesine yola çıktığı belirtildi.

Yardım kampanyasının Havsa Spor Salonunda oluşturulan toplama merkezinde devam ettiği aktarıldı.

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