Edirne'de öğretmenlere yönelik "deprem psikoeğitim semineri" düzenlendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu, okulun depremden etkilenen çocuklar için en önemli normalleşme adımlarından biri olduğunu belirtti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Hüseyin Hüsnü Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik çevrim içi "deprem psikoeğitim semineri" gerçekleştirildi.

Merkez Müdürü Cihan Arslan yöneticiliğinde gerçekleşen seminerde katılımcılara psikolojik ilk yardım, travma, psikososyal destek hizmetleri ve afetzede öğrencilere yaklaşım konusunda bilgiler paylaşıldı.

Doç. Dr. Bacıoğlu, depremden etkilenen öğrencilere yönelik okul yöneticileri ve öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Öğrencilerin sosyalleşmesinin önemine değine Bacıoğlu, iyileşme sürecinde herkesin aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Afetzede öğrencilerin güven hissetme, bağ kurma ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında desteğe ihtiyacı olduğunu aktaran Bacıoğlu, "Öğretmenler kurdukları iletişimle, verdikleri bilgilerle, yaptıkları etkinliklerle, sınıfta sıcak ve destekleyici bir ortam sağlayarak, okul idarecileri de güvenli bir okul iklimi ile iyileşme sürecine katkı sağlarlar. Okul, depremden etkilenen çocuklar için en önemli normalleşme adımlarından biri." ifadelerini kullandı.





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