Edirne'de köylüler Malatya'dan gelen depremzede aileye kapılarını açtı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'daki evlerinde yakalanan Karakaya ailesi, Edirne'nin Tayakadın köyünde hayırsever vatandaşlar tarafından misafir ediliyor.

Doğanşehir ilçesinde esnaflık yapan Murat ve İsmet Karakaya kardeşler, depremde tamamen yıkılan ev ve iş yerlerini geride bırakarak eş ve çocuklarıyla Edirne'ye geldi.

Merkeze bağlı Tayakadın köyünde hayırsever bir vatandaş, deprem bölgesinden gelen aileye evinin kapılarını kira almadan açtı, köy halkı da afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

Murat Karakaya, AA muhabirine ülkenin zor günler geçirdiğini belirtti.

Karakaya, Türk insanının merhameti ve dayanışması sayesinde kara günlerin geçeceğinin altını çizdi.

Edirne'de görevli kardeşinin davetiyle geldikleri Tayakadın köyünde gördükleri misafirperverliğin, kendilerini duygulandırdığını belirten Karakaya, "Komşular ve köy muhtarı bizimle çok ilgileniyor. Her gün halimizi hatırımızı soruyorlar, ne ihtiyacımız varsa gideriliyor. Edirne halkından ve köylülerden Allah razı olsun. Kapılarını bize açtılar." dedi.

- Deprem anını anlattı

Karakaya, 6 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı olan ilk depremde evlerinin çok zarar görmediğini ancak esas yıkımın, aynı gün 13.24'te meydana gelen depremde yaşandığını ifade etti.

İkinci depremde evlerinin yerle bir olduğunu anlatan Karakaya, "Evimiz Doğanşehir'e bağlı Polat köyündeydi. Evler genel olarak tek katlı olduğu için kendimizi kurtardık, çok can kaybımız yok. Evlerimiz ve dükkanlarımız yıkıldı. Devletimize güveniyoruz. Devletim bizi açıkta bırakmaz ancak alan biraz büyük olduğu için belki biraz zaman alabilir. Allah devlete zeval vermesin." dedi.

- "Depremin şoku hala üzerimizde"

İsmet Karakaya ise büyük bir afet yaşandığını ifade ederek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

İlk depremin ardından sokağa çıktıklarını dile getiren Karakaya, "Biraz zaman geçtikten sonra bir daha deprem olmaz diye düşündük ve içeri girdik. İkinci depremde eşim namaz kılarken yakalandı, ben dışarıdaydım. İkinci deprem daha büyük felaketti, Allah'a şükürler olsun sağ salim evden çıktık. Depremin şoku hala üzerimizde. Sağ olsun Tayakadın halkının kalbi öyle güzel ki, yaptıklarını kelimelerle tarif etmek zor." ifadelerini kullandı.

- "Onları artık kendi köylümüz olarak görüyoruz"

Köy muhtarı Erkut Deveci de köylülerin, imkanları çerçevesinde her türlü yardımı yaptığını söyledi.

Köyde yaşayan vatandaşların depremzede ailelerle yardımlaşma içinde olduğunu belirten Deveci, "Köyde 3 aileye evlerimiz açtık. Her ihtiyaçlarına yetişmek için çaba sarf ediyoruz. Onları artık kendi köylümüz olarak görüyoruz. Onlar bizim tanrı misafirimiz." diye konuştu.

Deveci, köyde daha fazla aileyi misafir etmek için çalışma yaptıklarını dile getirdi.

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