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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirneli akademisyen depremde hayatını kaybedenler anısına beste yaptı

AA

Edirneli akademisyen depremde hayatını kaybedenler anısına beste yaptı

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Müzik Kültürleri Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Görevlisi Evrim Kaşıkçı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına beste yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler anısına bir şarkı yapmaya karar veren Kaşıkçı, sözlerini yazdığı eseri besteleyerek stüdyoda kaydetti, "Sesimi duyan var mı?" ismini verdiği parçaya bir de klip çekti.

Kaşıkçı, AA muhabirine Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Depremlerin herkes gibi kendisini de sarstığını söyleyen Kaşıkçı, "Depremzedelerin acı ve sıkıntılarını yaşamadık ancak benzer duyguları burada biz de hissettik. Akademisyenliğin yanında müzisyen kimliğimin de olması bu duyguların notalara ve sözlere dökülmesine vesile oldu." dedi.

- "Topraktan geldik toprağa gideceğiz"

Kaşıkçı, şarkının, topraktan gelip toprağa gitme inancından yola çıktığını dile getirdi.

Deprem bölgesinde gördüğü birçok olayın kendisini derinden etkilediğini ifade eden Kaşıkçı, "Haberleri seyrettiğimde çok travmatik görüntülerle karşılaştım. İneğini çökmüş çatı altında beslemeye çalışanlar, hayatının ilk dakikalarını enkaz altında karşılayan bebekler, beni derinden etkiledi. Bu anlamda bir eser ortaya çıktı. Bu dönemde çok da paylaşmayı düşündüğümüz bir eser değildi ama en azından insanların duygularına tercüman olabiliriz düşüncesiyle kaydettik. Depremle ilgili gönlümüzden dökülenleri tarihe not düştük." diye konuştu.

Kaşıkçı, salgın döneminde zor şartlarda çalışan sağlık çalışanlarına da seslendirdiği şarkılarla moral vermeye çalıştığını anımsattı.

Bundan sonra mutlu eserler ortaya koymak istediğini söyleyen Kaşıkçı, "İnşallah bundan sonra olumsuzluklar üzerine beste yapmak, söz yapmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmam." dedi.

Sosyal medyada paylaşılan şarkının sözleri şöyle:

Topraktan geldik, toprağa gidecektik/ Maviliklerin, yeşilin kucağında/ Sıcacık yüreklerle, saracaktık gökyüzünü/ Bir gece umutlar, üşüyünceye kadar.

Sesimi duyan var mı, sesimi duyan var mı?/ Yağmur düşüyor, buz olan ellerime/ Sesimi duyan var mı, sesimi duyan var mı?/ Karanlık bir masal, çöküyor yüreğime.

Topraktan geldik, toprağa gidecektik/ Her yer taş oldu, tüm renkler kayboldu/ Coşan pınar kurudu, kara bulutlar doldu/ Güneş yine doğar mı, sen gelinceye kadar.

Sesimi duyan var mı, sesimi duyan var mı?/ Yağmur düşüyor, buz olan ellerime/ Sesimi duyan var mı, sesimi duyan var mı?/ Karanlık bir masal, çöküyor yüreğime.

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