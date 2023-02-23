Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE (AA) - İpsala'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilkokul ve ortaokullar arası yarışma, Atatürk Ortaokulu Dr. Gürsel Şimşek Konferans Salonu'nda yapıldı.

İlkokullar arası yarışmada Koyuntepe İlkokulu'ndan Kumsal Çavdar birinci, Atatürk İlkokulu'ndan Neva Yıldız ikinci ,Yenikarpuzlu İlkokulu'ndan Çisil Güler de üçüncü oldu.

Ortaokullar arası yarışmada da Sultanköy Ortaokulu'ndan Beren Hanife Demir birinci, Atatürk Ortaokulu'ndan Özüm Birce Görgülü ikinci, Yenikarpuzlu Mustafa Gergin Ortaokulu'ndan Hayat Naz Akman üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, yarışmalara katılan ve dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

- Keşan Belediyesi motorize zabıta ekipleri göreve başladı

Keşan Belediyesi motorize zabıta ekipleri göreve başladı.

Belediyesi Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, yaptığı açıklamada, tüm belediye birimleri gibi zabıta müdürlüğünün de daha etkin ve hızlı hizmet verebilmesi için çözümler ürettiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatı doğrultusunda, araç envanterine 2 motosiklet daha dahil ettiklerini dile getiren Günsal, "Motorize ekiplerimiz, özellikle sahil şeridimizde, mücavir alanlarımızda ve Keşan merkezdeki trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görev alarak daha hızlı, verimli ve etkin şekilde hizmet verecekler." diye konuştu.

- Gül Güzeli depremzede çocuklar için sahnelendi

Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kente yerleşen depremzede çocuklar için Gül Güzeli isimli çocuk oyununu sahneledi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alan oyunu, depremden etkilenen ve Edirne’ye yerleşen ailelerin çocukları izledi.

Hüseyin Erdoğan'ın yazıp yönettiği, masallarından uyarlanmış pastoral oyunda başarmak için çalışmanın, cesur olmanın ve dayanışmanın önemi masal havası içinde anlatıldı.

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