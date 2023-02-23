Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE (AA) - Havsa Belediyesi personeli, deprem hasar tespit çalışmalarına katılmak için Hatay'a gitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyede görevli 3 personel, hasar tespit çalışmalarında görev almak üzere Hatay'a hareket etti.

Personel, Belediye Başkanı Aydın Balkan tarafından uğurlandı.

Deprem bölgesine ve afetzede vatandaşlara yönelik yardımların devam edeceği ifade edildi.

-Havsa'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi

Havsa'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamındaki yarışmaya ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin, Edirne'de düzenlenecek finalde ilçeyi temsil edeceği belirtildi.

- Esetçe'de doğal gaz alt yapı çalışmaları sürüyor

İpsala’nın Esetçe beldesinde doğal gaz bağlantı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Cemal Deniz, şuana kadar 140 haneye doğal gaz verildiğini belirtti.

Beldenin yüzde 60'lık bölümünde çalışmaların tamamlandığını dile getiren Deniz, bozulan yolların yapımına da başlandığını ifade etti.

- Din görevlileri istişare toplantısı yapıldı

İpsala’da görev yapan din görevlileri şubat ayı istişare toplantısını yapıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar başkanlığındaki toplantıda, üstün gayret gösteren personele plaket verildi.

Bu arada deprem bölgesinde gönüllü olarak görev almak isteyen din görevlilerinin ilçeden ayrıldığı öğrenildi.

- Dalkıran, başkan yardımcısı oldu

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 29. Bölge Birliği yönetim kurulu görev bölümü yapıldı.

Tekirdağ’daki toplantıda yapılan görev bölümünde İsmail Atakan yeniden bölge başkanı olurken, İpsala Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İlhan Dalkıran ile Pınarhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim Erdem Çobanoğlu başkan yardımcılıklarına seçildi.





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