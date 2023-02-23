Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 140 şişe içki ve çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler A.Ö, A.A. ve K.U'nun otomobil ve evlerinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda gümrük kaçağı 140 şişe içki, 33 kutu sarma sigara ve çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Toplanması ve satışı yasak 2,5 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 2,5 ton kum midyesi ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetlerinde şüpheli 3 araçta arama yapıldı.

Aramalarda toplanması ve satışı yasak olan 2,5 ton kum midyesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

- İpsala'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

İpsala'da polis ekiplerinin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüpheliler Ç.G. ve Y.E.B'yi durdurdu.

Üst aramalarında uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Y.E.B ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









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