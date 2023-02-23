Depremden sonra Kahramanmaraş'ta cezaevinden firar eden hükümlü Edirne'de sınır köyünde yakalandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden hükümlü Yunanistan'a sınır köyde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Elçili köyünde bir şüpheliyi yakaladı.



Yapılan kontrolde şüphelinin 15 yıllık hapis cezası kapsamında Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hapis yatarken depremin ardından firar ettiği belirlendi.

Firari, Edirne Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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