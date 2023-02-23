AK Parti Edirne İl Başkanı İba, EDAK yönetimiyle bir araya geldi

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) üyeleriyle bir araya geldi.

İba, EDAK Başkanı Kenan Laz ve yönetim kurulu üyelerine gösterdikleri özveri nedeniyle teşekkür etti.

Hayat kurtarmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirten İba, "Deprem sonrası yaşanan bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu süreçte EDAK ekibinin gösterdiği özveri, cesaret ve fedakarlık takdire şayandır. Bu gibi doğal afetlerde bir araya gelmek ve birbirimize destek olmak, insanlığımızın en temel değerlerinden biridir. EDAK ekibi, bu değerleri depremzedelerin yanında yer alarak bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

İba, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere minnet duyduklarını ifade eden İba, "Böyle zamanlarda devlet ve sivil toplum kuruluşları dayanışma içerisinde tek yürek olunca her tür felaket ve sıkıntının üstesinden birlik beraberlik ile gelinecektir." dedi.

İba, EDAK’ın çalışmalarına destek olacağını belirterek, yönetimin istek ve taleplerini dinledi.

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