Edirne'de 2 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde muhtar ve kahvehaneciyi silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri önceki akşam Kumdere köyü muhtarı Hüseyin Karataban (50) ile kahvehane işletmecisi Hidayet Karataban'ın (64) av tüfeğiyle öldürülmesi, L.G. ve H.K'nin de yaralanmasının firari şüphelisi R.T'yi köyde gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yaralılar L.G. ve H.K'nin tedavileri sürüyor.

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