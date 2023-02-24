Edirne'de Yunanistan'a tır dorsesinde kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir tırın içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ikisi FETÖ üyesi şüphelisi, biri insan kaçakçılığı suçlarından kaydı olan 3 kişi tutuklandı.

Türkiye'den yurt dışına çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısına giriş yapan tır, şüphe üzerinde arandı.

Aramada, FETÖ soruşturması kapsamında aranan M.A. ve soruşturması süren U.Y. ile insan kaçakçılığı suçlarından kaydı olan S.D. yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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