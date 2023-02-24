Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destek sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE (AA) - Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yardım kampanyası kapsamında, Edirne'de Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezinde toplanan malzemeler, tasnif edilerek tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Edirne ve ilçelerinden bugüne kadar deprem bölgesine 298 tır yardım malzemesi gönderildi.

Yurt dışından kara yoluyla gönderilen yardımların bir kısmı bölgeye sevk edilirken, tasnif edilmemiş yardımlar Toprak Mahsulleri Ofisi Edirne Başmüdürlüğünün depolarında hazırlanarak ihtiyaca göre bölgedeki şehirlere ulaştırılıyor.

Edirne'deki sınır kapılarından bugüne kadar yardım malzemesi taşıyan 1585 tır yurda giriş yaptı.

Yardımların hazırlanmasında gönüllüler de görev alıyor.

AFAD gönüllüsü Beyza Öztürk, AA muhabirine, birçok gönüllünün yardım çalışmalarına katıldığını söyledi.

Edirnelilerin deprem bölgesi için yardımlarının sürdüğünü belirten Öztürk, "Yardımları bekliyoruz. Nakdi ve ayni yardım imkanı olmayanlar isterlerse gönüllü olarak yardımların hazırlanmasında görev alabilirler." dedi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonuyla yardımlar sürüyor.

Kentte Gençlik Merkezi, Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Üniversitesinde yardım kolileri toplanıp, tasnif edildikten sonra tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Şemsettin Sami Erkek Öğrenci Yurdu'nda kurulan sosyal marketten de afetzedeler kıyafet, ayakkabı, bebek bezi ve maması gibi ihtiyaçlarını karşılayabilir.



İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, yardım kampanyalarının devam ettiğini belirtti.

Afetzedelerin yanlarında olduklarını hissettirmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Babuşçu, "Burayı sosyal market olarak açtık. Vatandaşlarımızdan gelen yeni malzemelerden oluşan bir market. Bugüne kadar 167 aileye buradan yardım yapıldı. İlimize gelen ailelerimizi istedikleri takdirde yurdumuzda ağırlamaya devam ediyoruz. Birlikte Türkiye'yiz, birlikte bu işin altından kalkacağız. Biz çok büyük bir ülkeyiz." diye konuştu.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezinde de afetzedeler için kıyafet dikimi devam ediyor.

Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığınca Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'ne gönderilen kumaşlar, kursiyerler tarafından deprem bölgesindekiler için eşofman ve bebek takımlı hazırlanıyor.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de Halk Eğitimi Merkezi'ndeki çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Ayrıca İlçe Müftülüğü personelinden 14 kişi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevlendirildi.

Tekirdağ'da ise AFAD'ın deposunda toplanan yardım malzemeleri, tasnif edilerek tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Kente gelen depremzedeler de yardım noktalarında oluşturulan sosyal marketten ihtiyaçlarını temin ediyor.

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