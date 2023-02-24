Edirne'de kullanılmayan köy sağlıkevi depremzede aileye yuva oldu

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de merkeze bağlı Orhaniye köyünde kullanılmayan sağlıkevi, depremde evleri yıkılan Kahramanmaraşlı Akbulut ailesine yuva oldu.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaşayan Akbulut ailesinin evi ve iş yeri, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük hasar aldı.

Depremlerin ardından bir süre çadırda kalan aile, Edirne'de sözleşmeli er olarak görev yapan oğullarının aracılığıyla Orhaniye köyüne geldi.

Köylüler depremzede aileye yardım elini uzatırken, kullanılmayan sağlıkevi de hazırlanarak kullanımlarına sunuldu.

- "Burada çok rahatız ve huzurluyuz"

Depremzede Rauf Akbulut, AA muhabirine ilk depremin ardından kendilerini sokağa attıklarını söyledi.

Sarsıntıların yanı sıra soğuk havayla da mücadele ettiklerini anlatan Karabulut, esas yıkımın ikinci depremin ardından yaşandığını ifade etti.

Akbulut, Orhaniye'deki sağlıkevinin kendilerine tahsis edildiğini, gerekli her türlü desteğin de verildiğini dile getirdi.

Köylülerin yardım ve desteklerinin kendilerini duygulandırdığını belirten Akbulut, şunları kaydetti:

"6 gün deprem bölgesinde kaldık ama hava çok soğuktu. Oğlum Edirne'de görev yaptığı için sağ olsun buraya gelmemize aracı oldu. Muhtarımız Metin Oskar ve İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Suiçmez bize çok yardımcı oluyor. Köyde her şeyimizi hazırladılar. Burada çok rahatız ve huzurluyuz. Geride hiçbir şeyimiz kalmadı, niyetimiz burada kalmak. Orhaniye köyü artık benim köyüm. Burada çok memnunuz ama aklımız geride bıraktıklarımız, akraba ve dostlarımızda kaldı."

Miyase Akbulut da deprem bölgesinde yaşanan acıların kelimelerle tarif edilemeyeceğini ifade etti.

Akıllarının memleketlerinde kaldığını belirten Akbulut, "Eşimiz dostumuz orada kaldı. Allah razı olsun burada bize çok yardımcı oluyorlar. Devletimiz ve milletimiz her türlü desteği veriyor." dedi.

- "Artık bizim köylümüz oldular"

Köyde yaşayan AK Parti Edirne İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Suiçmez ise zor günlerin birlik ve beraberlikle atlatılacağını söyledi.

Köyde kullanılmayan sağlıkevini depremzede ailenin kullanımına sunduklarını ifade eden Suiçmez, "Burası boş duruyordu. İhtiyacı olan ailemiz için hemen burasını hazırladık. Artık bizim köylümüz oldular. Elimizden geldiğince her türlü yardımı yapıyoruz. Bütün Türk milleti yüceliğini gösterdi." diye konuştu.

Köy muhtarı Metin Oskar da depremzede ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

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