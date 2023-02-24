Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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EDİRNE (AA) - İpsala Anadolu Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Lise Müdürü Erdem Mısırlı, öğrencilerin topladıkları nakdi yardımları AFAD'ın deprem yardımları için açılan hesabına yatırdığını belirterek, öğrenci, veli ve öğretmenlere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

- Keşan'da yağmur duası yapıldı

Keşan'ın Türkmen köyünde yağmur duası yapıldı.

Kılıç, Gündüzler, Akçeşme, Yeniceçiftlik, Boztepe ve Türkmen köy muhtarlıkları tarafından düzenlenen yağmur duası Türkmen köyünde gerçekleşti.

Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından öğle namazı sonrası yaptırılan duaya çok sayıda vatandaş katıldı.

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