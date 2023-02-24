GÜNCELLEME - Edirne'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde muhtar ve kahvehaneciyi silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, önceki akşam Kumdere köyü muhtarı Hüseyin Karataban (50) ile kahvehane işletmecisi Hidayet Karataban'ın (64) av tüfeğiyle öldürülmesi, L.G. ve H.K'nin de yaralanmasının firari şüphelisi R.T'yi köyde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan R.T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, muhtar ve akrabası kahvehane işletmecisinin cenazesi köyde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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