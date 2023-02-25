Trakya'dan depremzedelere yardım ve destekler sürüyor

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EDİRNE (AA) - Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Edirne'deki Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi'nde yardımlar toplanıyor.

Ayrıca bu noktalarda oluşturulan sosyal marketlerde kente gelen depremzedeler ihtiyaçlarını karşılıyor.

İl merkezi ve ilçelerde toplanan malzemeler, tasnif edilerek tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Edirne'den deprem bölgesine giden Türk Kızılay gönüllüleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş ve Hatay'da hizmet veren gönüllüler, Türk Kızılay depolarına gelen bağışları ayrıştırıyor, aşevinde yemek yapıyor, paketliyor ve depremzedelere ulaştırıyor.

Gönüllüler ayrıca, depremden etkilenen köylere gıda ve temel ihtiyaç sevkiyatına katılıyor, mobil mutfak aracında ikramda bulunuyor ve yemek dağıtımı yapıyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesine yardımlar sürüyor.

Gençlik Merkezi, Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Üniversitesi'nde yardım kolileri toplanıp, tasnif edildikten sonra tırlarla deprem bölgesine ulaştırılıyor.



Afetzedelerin gıda ihtiyaçları için hayırseverlerce 30 ton pirinç, nohut, bulgur, mercimek ve fasulye ile 10 ton sıvı yağ bağışlandı.

Çuvallarla Gençlik Merkezi'ne getirilen bakliyatlar, gönüllülerce ikişer kilogramlık paketler haline getirildi. Yardım paketlerinin deprem bölgesinde dağıtımda kolaylık sağlanması amacıyla her bir üründen ikişer kilogramlık poşet ile 2 litre yağ kutulandı.

Bakliyatların yüklendiği kamyon, Kırklareli Valiliği önünde düzenlenen törenle Hatay'a gönderildi.

Törene, Vali Vekili Yusuf Güler, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile kurum müdürleri katıldı.

Müftü Vekili Ramazan Özdemir'in okuduğu duanın ardından kamyon deprem bölgesine uğurlandı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da ise AFAD'ın deposunda toplanan yardım malzemeleri, tasnif edilerek tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Kente gelen depremzedeler de yardım noktalarında oluşturulan sosyal marketten ihtiyaçlarını temin ediyor.

Ayrıca Marmaraereğlisi Belediyesince başlatılan "oyuncak kampanyası" kapsamında toplanan oyuncaklar Kahramanmaraş Elbistan’daki çocuklara ulaştırıldı.

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