Edirne'de üç üniversiteli depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına ilk günden beri destek veriyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de üç Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencisi, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Edirne Valiliği koordinasyonunda başlatılan yardım çalışmalarına ilk günden beri katkı sağlıyor.

Öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Edirne'ye gelen afetzede ailelere yardım için aralıksız çalışıyor.

Öğrencilerden Buğra Yücedağ, AA muhabirine, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek için ilk günden bu yana çalıştıklarını söyledi.

Gelen listeler doğrultusunda depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Yücedağ, "Yorgan, yastık, kıyafet ve gıdaları depremzedelere veriyoruz. Arkadaşlarımızla beraber özellikle üniversite ve ortaokul kitapları gibi ihtiyaçları temin etmek için sürekli bir çalışma içerisindeyiz. İlk günlerde depremzede aileleri gördüğümüz zaman üzülüyorduk. Yardım ettiğimizde o kadar motive oluyoruz ki eve gittiğimizde buradaki yorgunluktan eser kalmıyor." dedi.

Çalışmalara gönüllü katılan Yağmur Özsöz de depremzede ailelere ilk günden bu yana ellerinden geldiği kadar yardım ettiklerini dile getirdi.

Özsöz, depremzede çocuklarla oyunlar oynayarak mutlu olmalarını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Gönüllü öğrencilerden Serra Bangacı ise kendisini en çok çocukların etkilediğini vurgulayarak, "Çocukların gözlerindeki korku, endişe, bilinmezlik çok fazla etkiliyor herkesi. Bir oyuncak verdiğimiz zaman ki mutlulukları hiç bir şeyle karşılaştırılamaz. O durumda bizler de olabilirdik. Deprem Kahramanmaraş'ta değil de Edirne'de de olabilirdi." diye konuştu.

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