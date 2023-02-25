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EDİRNE (AA) - Havsa Belediyesinden bir ekip, depremden zarar gören yapıları tespit ve denetim amacıyla Hatay'a gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ekip yola çıkmadan önce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Feyzullah Erkul, Fen İşleri Müdürlüğünden Burak Samet Dilmaç ve Park Bahçeler Müdürlüğünden Abdullah Usta'dan yapacakları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balkan, ekibin depremden zarar gören yapıları tespit ve denetleme amacıyla Hatay'a gittiğini belirterek, "Yaşanılan felaketin sonuçlarında her anlamda desteğimizi bırakmayacak, her daim depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

- Helvacıoğlu seralarda incelemede bulundu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki seralarda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu incelemenin ardından yaptığı açıklamada, topraktan direkt üreticiye hizmet verdiklerini söyledi.

Sera Koop olarak üretimi genişleteceklerini belirten Helvacıoğlu, "Tarım belediyeciliği anlayışı ile İzzetiye Mahallemizde Trakya Kalkınma Ajansının destekleriyle hayata geçirdiğimiz üretim odaklı seralarımız hem ürün çeşitliliği sağlıyor hem de gelir alternatifleri olarak vatandaşlarımızın aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Temel hedefimiz şehrimizde insanımızın refah içerisinde yaşamasını sağlamak." ifadelerini kullandı.





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