AK Parti İl Başkanı İba, İpsala'da misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala'da misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Köprü ve Bozkurt mahallelerine gelen ailelerle buluşan İba, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, zor günlerin birlik ve beraberlikle atlatılacağını belirtti.

Yaraların sarılması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Edirne olarak üstümüze düşen görevi yerine getirecek, kardeşlerimize yüreklerimizi ve hanelerimizi açmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci hep birlikte ele ele vererek atlatacağız ve yaraları da hep beraber saracağız. Hem deprem bölgelerine yardım gönderme, hem yardımların tasnif edilmesi hem de kente gelen depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında herkes seferber oldu. Bu vesileyle tüm Edirnelilere bu göstermiş oldukları birlik beraberlik ve gayretlerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim."

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