Edirne Balkan Türkleri Federasyonu bünyesinde afet gönüllüleri ekibi kurulacak

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EDİRNE (AA) - Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Erhan Pekkan, federasyon bünyesinde Trakya'yı kapsayan afet gönüllüleri ekibi kurulacağını bildirdi.

Pekkan, yaptığı yazılı açıklamada, federasyon yönetim kurulu toplantısının, afet gönüllüleri ekibi kurulması gündemiyle yapıldığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Pekkan, zor günlerin birlik ve beraberlikle atlatılacağını ifade etti.

Pekkan, afetin yaralarının sarılmasında herkese önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Trakya'yı kapsayan afet gönüllüleri ekibi kurmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Pekkan, şunları kaydetti:

"Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu koordinasyonunda üye federasyonlar bünyesinde oluşturulacak gönüllüler organizasyonlarının kurulması için çalışmalara başladık. Trakya'yı kapsayan kısa adı BATIFAG olacak Balkan Türkleri Federasyonu Afet Gönüllülerinin kurulması için ilk adımı attık. Bu gönüllüler organizasyonuna tüm Trakya'daki dernek üyelerimizin ve vatandaşların şimdiden büyük ilgi gösterdiklerini söyleyebilirim."

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