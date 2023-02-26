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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batı Trakya'dan depremzedelere duygulandıran mektup

AA

Batı Trakya'dan depremzedelere duygulandıran mektup

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Batı Trakya'dan deprem bölgesine gönderilmek üzere Edirne'ye getirilen yardım kolisinden çıkan mektup duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Edirne'de vatandaşların getirdiği yardımların yanı sıra Batı Trakya ve Avrupa'dan gelen yardımlar da Edirne Valiliği koordinesinde Mimar Sinan Spor Salonu'nda tasnif edilip, paketleniyor.

Batı Trakya'dan gelen bir yardım kolisinde depremzedeler için kaleme alınan mektuptaki ifadeler, görevlileri duygulandırdı.

Batı Trakya'dan Kadir Kadiroğlu'nun yazdığı mektupta şu cümleler yer aldı:

"Bu satırları yazarken gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Sizlerin hakkını nasıl öderiz bilemiyorum, hakkınızı helal edin. Allah'ım başka acı yaşatmasın, amin. Bugününüzde yanınızda olup yardım etmeyi çok isterdim ama durumum müsait değil. O yüzden size bu paketi gönderiyorum. Elimden geldiği kadar, yapabildiğim kadar bir nebze de olsa bir kardeşimi, bir ağabeyimi bugün ısıtıp, karnını doyurabildiysem, şükürler olsun. Allah'ımdan yaralılara acil şifalar, ölenlere rahmet diliyorum. Ben bir Batı Trakya Türküyüm ve Türk olmakla gurur duyuyorum. Bizler böyle günlerde birlik ve beraberliği çok iyi biliriz Allah'ın izniyle."

Öte yandan, yardım kampanyasının ilk gününden bu yana kolilerin içerisinde ya da kıyafetlerin cebinde depremzedelere moral veren notlar da çıkıyor.

"Acınız, acımızdır, Almanya'dan maddi manevi yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ve "Güle güle giyin, seni çok seviyoruz Türkiye" yazılı notlar da kolilerin içerisinde deprem bölgesine gönderiliyor.

- "Çocuklar montların cebine oyuncaklar, şekerlemeler koymuşlar"

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki yardım noktası görevlilerinden Elif Düzel, AA muhabirine, depremin ilk gününden beri yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların yardımlar getirmeye devam ettiğini belirten Düzel, "Yetişkinlere ve çocuklara kullanılmamış eşyalar, bebek mamaları, çocuklar için oyuncaklar hatta deprem bölgesinde çalışan işçiler de düşünülerek çok güzel iş kıyafetleri geliyor." dedi.

Türkiye'nin deprem sürecinde tek yürek olduğunu ifade eden Düzel, şunları kaydetti:

"Gelen yardımları hazırlayıp deprem bölgesine gönderiyoruz. Yardımların içinde notlar çıkıyor. Çocuklar gönderdikleri montların cebine oyuncaklar, şekerlemeler koymuşlar. Hepsi montların içinden çıkıyor, çok duygulanıyoruz, tüylerimiz diken diken oluyor. Bazen bunları görünce ağlıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz, çok düşünceli insanlar var."

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