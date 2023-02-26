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EDİRNE (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, depremzedelere yönelik devam eden yardım çalışmalarına destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen yardım kampanyasına katılan vatandaşların fedakar ve özveriyle çalıştığını belirtti.

İlçeye gelen depremzedeleri kardeşlik ve şerefle ağırlayacaklarını vurgulayan Kaya, "Yardımseverlik ve birlik örneği gösteren hemşehrilerime Kaymakamlığımız ve şahsım adına yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemize bir daha böyle bir acı ve felaket yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- İpsala'da yağmur duası yapıldı

İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'de yağmur duası yapıldı.

Muhtarlık ve Sultanköy Cami Derneği öncülüğünde köyün düğün salonunda yapılan yağmur duasında eller semaya açılarak, kar ve yağmur yağması için dua edildi.

İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar, kuraklığın çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtti.

Yağmur ve kar yağması için dua edildiğini ifade eden Bayraktar, bol ve bereketli günler temennisinde bulundu.

- Buğday tarlalarında inceleme yapıldı

Edirne Ziraat Odası saha ekibi, buğday ekili arazilerde incelemede bulunup vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Odadan yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle buğday tarlalarının olumsuz etkilendiği belirtildi.

Erken dönemde yapılan gübreleme ve kuraklık nedeniyle bitkide stresin arttığı aktarılan açıklamada, "Kurak giden yıllarda yapılacak gübrelemenin bölünerek yapılması, buğdayın gübreden daha fazla faydalanmasını sağlayacaktır. Yabancı ot mücadelelerinin gece ve gündüz sıcaklık farklarının az olduğu zamanda yapılması mücadelenin başarılı olması için çok önemlidir." ifadelerine yer verildi.

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