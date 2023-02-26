DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden gönderilen 51 iş makinesi ve araç deprem bölgesinde görev yapıyor

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EDİRNE (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünden gönderilen 51 iş makinesi ve araç, deprem bölgesinde kullanılıyor.

Edirne'deki DSİ ekipleri, depremin hemen ardından hazırlıklarını tamamlayıp bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere yola çıktı.

İş makineleri ve çeşitli araçlardan oluşan filo, deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışıyor.

Müdürlükten gönderilen 58 personel de enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarında görev yapıyor.

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