Trakya'dan depremzedelere yardım ve destekler sürüyor

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EDİRNE (AA) - Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de yardım seferberliği sürüyor.

Bu kapsamda Edirne Müftülüğünün koordinasyonu ve ilçe müftülüklerinin katkılarıyla hazırlanan ve din görevlileri tarafından 2 tıra yüklenen yardım malzemeleri, İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nun yaptığı duanın ardından Hatay'a gönderildi.

Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı üyelerine destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Müftü Başoğlu da hayırsever Edirnelilerin katkılarıyla hazırlanan 2 tır insani yardım malzemesinin Hatay'a yola çıktığını belirterek, "Devletimizin himayeleri, aziz milletimizin vefalı ve şefkatli elleriyle bu yarayı da inşallah en kısa sürede saracağımıza inancımız tamdır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tırların uğurlanması törenine Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit, Uzunköprü Müftüsü Engin Çiçek, Edirne Müftü Yardımcısı Adem Özsoy ve Türkiye Diyanet Vakfı üyeleri de katıldı.

Öte yandan, kampanya kapsamında Edirne'deki Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi'nde yardımlar toplanıyor.

Ayrıca bu noktalarda oluşturulan sosyal marketlerde kente gelen depremzedeler ihtiyaçlarını karşılıyor.

İl merkezi ve ilçelerde toplanan malzemeler, tasnif edilerek tırlarla bölgeye gönderiliyor.

- Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da AFAD'ın deposunda toplanan yardım malzemeleri, tasnif edilerek tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.



Kente gelen depremzedeler de yardım noktalarında oluşturulan sosyal marketten ihtiyaçlarını temin ediyor.

Kırklareli'nde Valilik öncülüğünde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesine yardımlar yollanıyor.

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