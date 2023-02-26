AK Parti Edirne İl Başkanı İba, İpsala'da ziyaretlerde bulundu

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen İba, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İba ve beraberindekiler daha sonra Sultanköy'deki yağmur duasına katıldı.

Köy muhtarı Mehmet Direk ve vatandaşlarla da buluşan İba, sorun ve talepleri dinledi.

İba, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kumdere Köyü Muhtarı Hüseyin Karabatan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten İba, aileye başsağlığı diledi.

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