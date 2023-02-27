Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 1100 paket sarma sigara, 10 kilogram tütün ve çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Ö'nün otomobilini durdurdu.

Aramada, 1100 paket sarma sigara, 10 kilogram tütün ve çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şüpheli M.Ö. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli U.G'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Motosiklet hırsızlığı

Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

T.K, Yenimescit Mahallesi'nde evinin yakınına park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark etti.

T.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.



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