Trakya'dan geçen ay 293,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya'dan ocak ayında 293,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü ocak ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.



Buna göre Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin ocak ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Edirne'de ihracat bu yılın ocak ayında 2022'nin aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 7 milyon dolar, Tekirdağ'da yüzde 12,9 artarak 260,7 milyon dolar, Kırklareli'nde ise yüzde 16,9 artarak 25,7 milyon dolar oldu.



Ocak ayında Edirne ve Kırklareli'nde ithalat artarken Tekirdağ'da ise azaldı.

Edirne'de ocak ayında ithalat yüzde 508,5 artarak 10,9 milyon dolar, Kırklareli'nde yüzde 272,7 artarak 29,4 milyon dolar oldu.

Tekirdağ'da ise ocak ayında ithalat yüzde 18,3 azalarak 199,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.