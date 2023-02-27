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Edirne'de "alt katında iş yeri olan binalar" depreme karşı denetlenecek

AA

Edirne'de "alt katında iş yeri olan binalar" depreme karşı denetlenecek

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, alt katında iş yeri olan binaların depreme karşı denetleneceğini söyledi.

Gürkan, belediyede düzenlenen toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin geniş bir alanı etkilediğini belirtti.

Depremlerde çok sayıda yapının zarar gördüğünü anımsatan Gürkan, "Bu depremlerde şunu gördük, 'altında iş yeri olan binalar en riskli bina kategorisine giriyor' desek yanlış bir ifade kullanmamış oluruz." dedi.

Kentte depreme karşı denetimlerin yapılacağını bildiren Gürkan, şöyle devam etti:

"Hazırlıklarımız bittikten sonra hızlı bir şekilde Edirne'de altında iş yeri bulunan tüm binaları denetleyeceğiz. Onaylı, projesine uygun mudur, değil midir? Bu onaylı projelerin haricinde zaman içerisinde imalatlar, eksiltmeler, kolon kesilmeleri, kiriş kırılmaları gibi müdahaleler yapılmış mıdır? Yapılmışsa onunla ilgili tabii ki gereğini yapacağız. Birilerinin bunu yapmışsa canı yanacak ama kimsenin gözünün yaşına bakacak halimiz yok. Vatandaşın can güvenliği her şeyden önemli. Bu çalışmaları hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Alınan alınsın, kırılan kırılsın. Kimse de kusura bakmasın. Bunu yapmak zorundayız."

Gürkan, kentteki 21 bin 382 yapıdan 18 bin 440'ının mesken, 715'inin kamu binası ve 2 bin 227'sinin de iş yeri olduğunu dile getirdi.

Edirne Belediyesi tarafından kurulacak ekibin kısa süre sonra çalışmalarına başlayarak alt katında iş yeri olan binaları denetleneceğini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bir iki gün içerisinde altında iş yeri olan, ne iş yeri olduğu önemli değil, büyüklerden başlayacağız tabii ki. Bunun başında da marketler gelecek. Çünkü en büyük yeri onlar kaplıyorlar. Zincir marketler, diğer marketler hacim olarak büyük binalardan başlayacağız. Bizdeki projelerine aykırı bir işlem yapılmış mı, yapılmamış mı? Onu tespit edeceğiz. İnşallah kötü bir durumla karşılaşmayız. En kötüsü kolon kesilmesi. Ama karşılaşırsak da gereğini yapacağız. Burada hiç kimse bize 'bizi görmezden gelin', 'görmeyin', 'affedin' falan demesin. Ne gerekiyorsa yapacağız. İnsan canı her şeyden kıymetli."

- Deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

Belediye Başkanı Gürkan, depremlerin ilk gününden bu yana kentte toplanan yardımların deprem bölgesine gönderildiğini, Edirne'ye gelen depremzedelere de yardım ve desteklere devam ettiklerini belirtti.

7'den 70'e herkesin kampanyaya katkı verdiğini anlatan Gürkan, "Duygulandığımız yardımlar da oluyor. Eliz ve Talya Göksel kardeşler kumbaralarını 'kalbimiz sizinle' yazılı notuyla yardım toplama noktamıza getirdiler. Duyarlılıklarından dolayı tüm Edirnelilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan bir gazetecinin, bazı belediye çalışanlarının rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanmasıyla ilgili sorusuna Gürkan, "Hem şikayeti yapan vatandaşımıza hem jandarmamıza hem de görevini yapan adliyemize çok teşekkür ediyorum. Keşke hiç olmasa ama her yerde bozuk insanlar çıkabiliyor. Moralimiz bozuldu, üzüldük bu duruma. Bu tür namussuzlukları kim yapıyorsa, neredeyse gereği yapılsın." yanıtını verdi.


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