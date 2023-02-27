Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan ve 5 ayrı suçtan aranması olan zanlı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit ettiği şüpheliyi bir miktar metamfetaminle yakaladı.

Çeşitli suçlardan aranması olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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