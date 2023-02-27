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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 26. yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Tekin yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat darbesinin asıl hedefinin dönemin hükümeti tarafından yürütülen dış politikalar olduğunu belirtti.

28 Şubat'ın hükümeti istifaya zorlayan postmodern zihniyetler tarafından planlandığını savunan Tekin, şunları kaydetti.

"Postmodern bir çağı yaşarken bu çağda bu isimle anılan bir de darbe yaşadı insanımız. Bu darbe, 1997 yılının 28 Şubat’ında rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan liderliğindeki 54. REFAHYOL hükümetini istifaya zorlayan ‘postmodern’ zihniyetler tarafından planlanan bir darbeydi. Oysa milletimiz tüm insanlığa adalette, güzellikte, iyilikte, doğrulukta önde olabilecek bir millet. Geçmişte ecdadımızın yaptığı da bu idi. 28 Şubat darbesini yapanların hedefi, REFAHYOL hükümetinin izlediği şahsiyetli dış politikaydı. Bu durum elbette İsrail, ABD ve AB’nin menfaatleri ile örtüşmüyordu."

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Erbakan'ın yaşadığı dönemde çığır açtığını aktaran Tekin, hareketin yerliliği ve milliliği esas aldığını vurguladı.

Saadet Partisi'nin Milli Görüş hareketinin temsilcisi olduğunu belirten Tekin, "Milli Görüş Hareketi yerliliği ve milliliği esas alan, kendi inanç ve değerlerini muhafaza ederek ülke sathında hem maddi hem de manevi kalkınmayı hedefleyen bir vizyon ortaya koymuştur. Milli Görüş’ün yegane temsilcisi Saadet Partisi, Milli Görüş’ün diğer partilerinin kaldığı yerden ülkemize ve milletimize hizmete her an hazırdır." ifadelerine yer verdi.

-"28 Şubat ve benzeri kalkışmalar, milletimizin iradesi karşısında daima hezimete uğramıştır"

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 28 Şubat'ın 26. yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Güner yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat ve benzeri kalkışmaların millet iradesi karşısında duramayacağını belirtti.

Millet iradesini gasp etmeye çalışanların her zaman karşında duracaklarını aktaran Güner, şunları kaydetti:

"28 Şubat postmodern darbesi' kahramanlıklarla dolu bir tarihe ve köklü bir medeniyete sahip olan milletimizin kutsal değerlerine, halkın iradesine karşı yapılmış, siyasi, sosyal, ekonomik ve eğitim alanında derin izler bırakmış bir darbedir. Bin yıl sürmesi hezeyanıyla ortaya atılan bu elim olay yüce Türk milletinin darbe ve işgal girişimlerine karşı gösterdiği şanlı bir direniş ve azim ile tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür. Şunu asla unutmayalım ki 28 Şubat ve benzeri kalkışmalar, milletimizin iradesi karşısında daima hezimete uğramıştır.

Bunun en son örneği 15 Temmuz'dur. İnsan haklarını ihlal ederek demokrasimize kasteden ve milletimizin geleceğini elinden almaya çalışan böylesi karanlık süreçlerin bir daha yaşanmaması temennisiyle, millet iradesini gasp etmeye çalışanların karşısında olacak, demokrasiye ne şartta olursa olsun sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bizlere ışık olan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum."

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