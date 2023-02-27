Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık alanda çıkan yangında 4 hektar alanın yandığı belirlendi

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EDİRNE (AA) - Gala Gölü Milli Parkı'nda çıkan sazlık yangınının 4 hektar alanı etkilediği tespit edildi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yangından etkilenen alan tespiti çalışmasını tamamladı.

Ekipler 4 hektar sazlık alanın yandığını belirledi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sazlık alanda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek yangını sabaha karşı söndürmüştü.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal yaptığı yazılı açıklamada, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların yapıldığını belirtti.

Bölgenin her zaman doğal alan olarak kalacağına vurgu yapan Aksal, "Edirneli hemşerilerim müsterih olsunlar. 130 dan fazla kuş türü ile nilüfer, su sümbülü, hasır sazı ve kamışların bulunduğu Gala Gölü Milli Parkı özel bir doğa alanıdır ve öyle kalacaktır." ifadelerine yer verdi.

- Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak ve 3 bin hektar ormanlık alandan oluşuyor. A sınıfı sulak alan olarak göl ve orman ekosistemlerini içinde barındıran milli park, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

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