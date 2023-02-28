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EDİRNE (AA) – Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, depremzede aileleri ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Kaya’nın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye yerleştirilen afetzede aileleri ziyaret ettiği ifade edildi.

Kaya’nın afetzedelere Süloğlu halkı adına geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Ziyaretin ardından afetzede ailelerin de Kaymakamlık makamına gelerek Kaya’ya, Süloğlu halkının misafirperverliği ve çalışanların ilgisi için teşekkür ettiği aktarıldı.

-Süloğlu SYDV personeline teşekkür belgesi verildi

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline teşekkür belgesi verdi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, SYDV personeline deprem bölgesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ve sosyal sorumluluk projelerinden dolayı teşekkür belgesi verildiği belirtildi.

Teşekkür belgesinin takdiminin Kaymakam Kaya tarafından yapıldığı kaydedildi.

-Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan anıldı



Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı tarafından merhum başbakan Necmettin Erbakan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Eski Cami'de yatsı namazı öncesi gerçekleştirilen programda, merhum Erbakan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Edirne İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, Erbakan ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti. İlahilerin de okunduğu programın ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Gerçekleştirilen mevlit programına, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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