Umre parasını bağışlayan hayırsever, köyündeki evini de depremzede aileye açtı

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EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Umre parasını depremzedeler için bağışlayan 66 yaşındaki Hasan Kuru, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı köyündeki evini de depremzede aileye tahsis etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kuru, umre için biriktirdiği 25 bin lirayı, depremzedeler için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Edirne Şubesi'ne bağışlamıştı.

Hayırsever Kuru, boş olan evini de depremzedelere tahsis etmek istediğini TDV Edirne Şube Başkanı ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu'na iletti.

Enez ilçesine bağlı Abdurrahim köyündeki eve, Kahramanmaraş'tan gelen depremzede aile yerleştirildi.

Hasan Kuru, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremleri öğrendiğinde çok üzüldüğünü ve etkilendiğini söyledi.

Depremler nedeniyle 11 ilin perişan olduğunu belirten Kuru, "O anda içimden umre paramı depremzede kardeşlerime bağışlamak geldi. İnsanların evi, barkı, yiyeceği, içeceği, eşyası kalmadı. Şimdi de böyle bir katkı sundum. Herkes birbirine yardım etsin, kardeşlerimizin evlerini yapalım, eşyalarını hep birlikte alalım." dedi.

Köyünde boş duran evini de Kahramanmaraş'tan gelen aileye tahsis ettiğini aktaran Kuru, "Bu ailemizin evi depremde hasar almış, oturulmayacak vaziyette. Onlara yardımcı olduk, buraya yerleştiler." diye konuştu.

Kuru, kendisini umreye göndermek isteyen iş adamlarına da o parayı depremzedeler için bağışlamalarını söylediğini aktardı.

- "Allah'ım bu acıları bir daha kimseye göstermesin"

Hasan Kuru'nun evine eşi ve 2 çocuğuyla yerleşen Kahramanmaraş'tan gelen Akif Kır da büyük bir felaket yaşandığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında işçi olduğunu söyleyen Kır, "Gece vardiyasında 04.00'te yemekten gelmiştik. Bir titremeyle başladı, acil çıkış kapılarından dışarıya çıktık. Büyük bir deprem oldu. İkinci depreme de eve gittiğimde uyurken yakalandım. O esnada da kendimizi dışarıya zor çıkarttık." dedi.

Depremin ardından evi hasar görenlerin çeşitli şehirlere gittiğini ifade eden Kır, şunları kaydetti:

"Biz de Edirne'ye geldik. Sağ olsun Hasan amca bize evini açtı. Çocuklarım okula başladı. Ben de Büyükevren köyündeki Tarım Kredi Market'te çalışmaya başladım. Depremin ardından tüm Türkiye birbirine yardımcı oluyor. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Allah'ım bu acıları bir daha kimseye göstermesin."

- "İnsanları hayırda yarışmaya teşvik ediyoruz"

İl Müftüsü Hasan Başoğlu da Hasan Kuru'nun "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde deprem bölgesinden gelen aileyi evinde barındırdığını anlattı.

Kuru'nun elinden gelenin fazlasını depremzedeler için yaptığını belirten Başoğlu, "İnsanları hayırda yarışmaya teşvik ediyoruz. İnşallah bizler de Hasan amcayı kendimize örnek alırız." ifadelerini kullandı.





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