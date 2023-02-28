En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli atandı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmalarını her zaman önemsediklerini belirtti.

Tabakoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli'ye yeni görevinde başarı diledi.

Gürgendereli de üniversitenin uluslararasılaşma çalışmalarına el birliğiyle katkıda bulunacaklarını ifade etti.

- Trakya Üniversitesi ÇEVSAM müdürlüğüne Gökçen Bayrak atandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (ÇEVSAM), Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Bayrak getirildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin çevre duyarlılığı konusunda dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer aldığını ve sürdürülebilir politikalar hayata geçirdiğini belirtti.

Tabakoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Bayrak'ın elinden gelen tüm çabayı göstereceğine inandığını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Bayrak da görevini başarıyla yerine getirmek için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.