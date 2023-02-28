Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Enez'de evinden televizyonu ve bir miktar parası çalınan kişi polise başvurdu.

Yeni Mahalle'de yaşayan B.A, evinden televizyonu ve bir miktar parasının çalındığını fark etti.

Ev sahibi B.A, Enez Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri M.U'yu durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Evden hırsızlık

Edirne'de evinden mutfak eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

Talatpaşa Mahallesi'ndeki kullanmadığı evini kontrol eden A.K, evin camının açık olduğunu ve mutfak eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

Ev sahibi A.K, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.



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