İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili barajlarda incelemede bulundu

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EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçedeki barajlarda incelemede bulundu.

Hamzadere ve Karasaz barajlarında incelemelerde bulunan Sevgili çeltik ekimi öncesi yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen barajlarda alınacak tedbirler hakkında yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.



Kaymakam Sevgili'ye İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan, DSİ Şube Müdürü Çınar Turgay, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, Karpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karpuz, Jandarma Komutanı Veli Kızmaz, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan eşlik etti.



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