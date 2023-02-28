Edirne'den Kahramanmaraş'a giden gönüllü öğretmenler depremzedelerin yaralarının sarılmasına yardımcı oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'den deprem bölgesine giden gönüllü öğretmenler, Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentte koordinasyon ve insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi'nde (MEB-AKUB) görev alan öğretmenler, depremzedelerin yaralarının sarılmasına yardımcı oluyor.

Gönüllü öğretmenler AFAD koordinasyonunda, 174 çadırlık geçici yaşam alanında koordinasyon, lojistik ve sosyal faaliyet alanlarında özveriyle çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Kahramanmaraş'taki çadır kentte gönüllü alarak görev alan MEB-AKUB ekibine çalışmalarında kolaylık diledi.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirten Arpacı, "Yaraların en kısa sürede sarılması için emek sarf eden herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.