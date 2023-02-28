Edirne'de sağanak etkili oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Son dönemde kuraklığın etkili olduğu kentte, akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini sağanağa bıraktı.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, araçlar zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları ise iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla gece yarısına kadar devam edeceği öngörülüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.