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Keşan'da depremzede öğrencilere 4 ay boyunca burs verilecek

AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Edirne'nin Keşan ilçesine aileleriyle gelen öğrencilere 4 ay boyunca burs verilecek.

Keşan'da depremzede öğrencilere 4 ay boyunca burs verilecek

EDİRNE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Edirne'nin Keşan ilçesine aileleriyle gelen öğrencilere 4 ay boyunca burs verilecek.

Depremin ardından Türkiye'de çeşitli iller kapılarını depremzedelere açtı. Keşan ilçesi de aileleriyle gelen 100'ü aşkın öğrenciyi misafir ediyor.

Bu kapsamda belediye personelinin ilçede topladığı nakdi yardımlar 4 ay boyunca depremzede öğrencilere burs olarak verilecek.

- "Yaraları hep birlikte sarmaya devam ediyoruz"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden bu yana yardım ve desteklere devam ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesine 54 tır insani yardım malzemesi gönderdiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesine giden belediye çalışanları ve gönüllü vatandaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Deprem sonrası hayatlarına şehrimizde devam eden ailelere de destek oluyoruz. Bu kapsamda belediye personelinin topladığı yardımlar Keşan İyilik Sağlık Vakfı ve Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında öğrencilerimize burs olarak verilecek. Yaraları hep birlikte sarmaya devam ediyoruz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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