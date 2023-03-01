Edirneli hayırsever eşyalı evini Hataylı depremzede aileye açtı

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirneli hayırsever, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evleri yıkılan Alak ailesine, dayalı döşeli evini ücretsiz tahsis etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Antakya ilçesindeki evlerinde yakalanan aile, depremin ardından bir süre otomobillerinde kaldı.

Yıkılan evini geride bırakan Ahmet Alak, eşi, çocukları ve annesiyle daha önce hiç görmedikleri Edirne'ye geldi.

Önce kentteki bir otele yerleştirilen aile, daha sonra Edirneli hayırsever Secaattin Uyur tarafından tahsis edilen eşyalı evde yaşamaya başladı.

- "Depremde evin duvarları patladı"

Ahmet Alak, AA muhabirine depremin gürültülü bir sarsıntıyla başladığını ve büyük yıkıma neden olduğunu söyledi.

Depremde ailesiyle oturduğu evin kullanılamaz hale geldiğini belirten Alak, "Evin duvarları patladı. İlk önce kapıya kadar çıktık sonra annemi ve çocukları almak için geriye döndük. Çok şükür sağ salim evden çıktık." dedi.

Alak, Hatay'dan Edirne'ye gelene kadar aracının plakasını gören herkesin kendilerine yardım eli uzattığını ifade etti.

Yardım ve destekler karşısında çok duygulandıklarını anlatan Alak, şunları kaydetti:

"Daha önce hiç gelmediğimiz bir yer olan Edirne'ye geldik. Burada herkes çok yardımcı oldu. Benim bir ağabeyim vardı, artık bir ağabeyim daha oldu. Sağ olsun Secaattin ağabey bize evini açtı. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Depremde akrabalarımızı kaybettik. Birçok yakınımızı enkaz altından kurtardık, hastanede tedavileri sürüyor. Depremden sonra herkes bir şeyler yapmak için kendini feda ediyor. 'Görünen köy kılavuz istemez.' diye güzel bir söz vardır. Herkes çok yardımcı oluyor."

- "İki ekmeğimiz varsa biri onların"

Edirneli hayırsever Secaattin Uyur da zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını dile getirdi.

Aynı zamanda İl Genel Meclis Üyesi olan Uyur, yaşadığı apartmandaki boş olan eşyalı dairesini depremzede ailenin kullanımına sunmaktan sevinç duyduğunu ifade ederek, depremin yaralarının el bir birliğiyle sarılacağını söyledi.

Uyur, "Veren de Allah, alan da Allah. Biz paylaşmasını seven insanlarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Herkes gelenlere sahip çıkacak." dediğini, kendisinin de devlet makamlarına başvurarak elinden geleni yaptığını belirten Uyur, depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gittiğini ifade etti.

Uyur, "Orada müdürümüzün aracılığıyla Ahmet Alak ile tanıştım. Sonra onları eve getirdim ve istemeleri halinde onları misafir etmek istedim. Daha sonra otelden ailesini de alarak eve getirdik. Artık biz bir aile olduk. Benim oğlum ve kızımla Ahmet beyin oğlu ve kızı kardeş oldular. İki ekmeğimiz varsa biri onların artık." diye konuştu.

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