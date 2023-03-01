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EDİRNE (AA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve beraberindeki heyet deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Malatya ile başlayan ziyaret programı kapsamında konteyner kentler ziyaret edildi, depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik liste oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Becan, depremden zarar gören vatandaşlar için tüm imkanların seferber edileceğini, acılı ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

- TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi akademik kurul toplantısı yapıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Spor Bilimleri Fakültesi akademik kurul toplantısı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde düzenlenen toplantıya Tabakoğlu'nun yanı sıra Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar ile akademik personeller katıldı.

Özbar, toplantıda fakülte olarak gerçekleştirdikleri çalışma, proje ve etkinlikleri anlatarak süreç ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Ayrıca bahar yarıyılında izlenecek yol haritasını açıklayan Özbar, fakültenin gelecekte hayata geçireceği projeler hakkında da bilgi verdi.

Rektör Tabakoğlu ise Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinin ve öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

- Unvanlarında yükselen akademisyenlere belgeleri verildi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, doçentlik ve profesörlük kadrolarına yükselen akademisyenlerle bir araya gelerek tebriklerini iletti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, kurumsal aidiyetin artması ve çalışanlar arasında iletişimin güçlenmesi amacıyla başlattığı geleneği sürdürüyor.

Bu kapsamda Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinde doçent ve profesörlük kadrolarına yükselen akademisyenler ile bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi bünyesindeki akademik kadrolarda emek ve başarıları sayesinde unvanlarını yükselten her bir akademisyeni kutlayan Tabakoğlu, öğretim üyelerine başarılarının devamı temennisinde bulundu.

Program, belge takdiminin ardından sona erdi.



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