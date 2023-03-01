Depremden sağlam çıkan "TOKİ konutları" örnek gösterildi

EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisinde, Kahramanmaraş merkezli "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerden sağlam çıkan "TOKİ konutları" örnek yapı gösterildi.

Hatay'daki kurtarma çalışmalarına katılan Edirne Genel Meclisi üyeleri Tamer Karadağ ve Mustafa Üstün, İl Genel Meclisinin mart ayı ilk birleşiminde, bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AFAD gönüllü üyesi Üstün, 1999 Marmara Depremi'nde de görev yaptığını ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin 13 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyayı etkilediğini söyledi.

Depremlere karşı önlemler alınması gerektiğini belirten Üstün, şöyle dedi:



"Maalesef 1999 yılında biz bu acıyı iliklerimize kadar yaşamıştık. Ama maalesef o günden bugüne pek bir şey değiştiremedik. Keşke binaların hepsi TOKİ'ler gibi yapılsaydı. Yıkılmayan binalar TOKİ binalarıydı. Onları yapan arkadaşlar işini muntazam yapmış. Camları dahi kırılmayan binalar gördük ama çok sayıda yıkılan binaları da gördük."

AFAD gönüllü üyesi Karadağ da depremin ardından kısa süre içerisinde çevre illerden askeriye, AFAD ile Türk Kızılay ekipleri, gönüllüler ve kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Katıldıkları kurtarma ekibiyle 9 insanı enkazdan çıkardıklarını dile getiren Karadağ, "Türkiye zor günler geçirdi. Allah'ım bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını yarıya indirmeyi nasip etmesin. Yaralar sarılmaya başlandı." dedi.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ise depreme karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Sağlam yapıların depremde hayat kurtardığını anlatan Geçmiş, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerden sağlam çıkan binaların incelenerek örnek alınması gerektiğini kaydetti.

Geçmiş, deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılan meclis üyelerini tebrik etti.

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