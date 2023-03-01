Edirne Belediye Başkanı Gürkan, depremzedelere ev kiralayanlardan duyarlı olmalarını istedi:

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, depremzedelere evini kiralayacak vatandaşlardan adil ve duyarlı olmalarını istedi.

Edirne Belediyesi Meclisi, Gürkan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde toplandı.

Gürkan, konuşmasında Türkiye'nin çok büyük doğal afet yaşadığını belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Edirne olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Gürkan, "Halkımız yardım konusunda inanılmaz bir refleks gösterdi. Edirne'de de vatandaşlar, elinde yüreğinde ne varsa depremzedelerle paylaşmak için yoğun bir çalışma içerisinde girdi. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Edirne'de 4 binden fazla depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz, yaraları el birliğiyle saracağız." dedi.

Bugünlerde yardımı kimin ve nasıl yaptığının öneminin olmadığını, depremzede vatandaşların zor günlerinde yanında olmanın önem arz ettiğini vurguladı.

- "Lütfen kiralar konusunda daha adil olalım"

Gürkan, ev sahiplerinden kiralar konusunda depremzedelere daha anlayışlı davranmalarını istedi.

Edirne'de evini bedelsiz olarak depremzedelere veren, evini paylaşan birçok vatandaş olduğunun altını çizen Gürkan, "Evini, yüreğini, malını depremzedelerle paylaşan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunlar gerçekten çok saygı duyulması gereken davranışlar. Çok az da olsa kiraları yukarı çekenler de var, lütfen kiralar konusunda daha adil olalım. Bu insanlar yaşamlarının en zor döneminde, ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. O yüzden ev sahiplerinin kira konusunda daha fazla duyarlı olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Daha sonra depremzedeler için bazı muafiyetleri ve indirimleri içeren gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Buna göre, depremzedelerden 6 ay süreyle abonelik ve atık su bedeli alınmaması, suyun kademesiz olarak metreküpünün minimum bedel olan 1 liradan verilmesi ve afetzedelerin şehir içi ulaşımının ücretsiz olmasını içeren madde oy birliğiyle kabul edildi.

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