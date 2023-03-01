Edirne'de altında iş yeri olan binalarda "taşıyıcı sistem" denetimi başladı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, alt katında iş yeri olan binaların denetimlerine başlandığını, güçlendirme çalışması yetersiz kaldığı tespit edilen riskli binaların yıkılacağını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin geniş bir alanı etkilediğini anımsattı.

Edirne'nin 4. derece deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatan Gürkan, belediye ekiplerinin altında iş yeri olan binaları denetlediğini, kolonların kesilip kesilmediğine ve taşıyıcı sistemlerinde zarar olup olmadığına bakıldığını ifade etti.

Kent genelindeki denetimlere ilk olarak altında iş yeri bulunan binalardan başladıklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Özellikle büyük hacimli iş yerlerinden başladık. Ekiplerimiz binanın statik projesini alarak, zemin katlardaki kolonları ve kirişleri kontrol ediyorlar. Hızlı bir tespit yapacağız. Projeye aykırı bir şey yapılmış mı buna da bakılacak. Ne gerekiyorsa yapacağız. Kimse kusura bakmasın. Kusura bakan da baksın. Kolon kesildiği, taşıyıcı sistemler zarar gördüğü tespit edildiğinde mülkiyet sahiplerini bilgilendireceğiz. Öncelikle bu bina güçlendirme ile kurtarılabilir mi, buna yine mühendisler karar verecek. Ama bu yapılamıyorsa o bina yıkılacak. Yapacak bir şey yok, insan canı her şeyden önemli."

Gürkan, kentte 21 bin 282 yapının bulunduğunu, bunlardan 2 bin 227'sinin iş yeri olduğunu belirtti.

Depreme karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Gürkan, "Depremin ilk gününden bu yana 'bizim binamızı kontrol edin' mesajları geliyor. Bizim denetleme yetkimiz yok. Bu yetki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görevlendirilen firmalarda. 'Bina sağlam değildir' kararı çıktığında yasa gereği 4 ay içinde o binanın boşaltılması gerekiyor. Bu testler ücretsiz değil, 20-100 bin lira arasında değişen bir rakam. Binadaki vatandaşların bu bedeli firmaya ödemesi gerekiyor. Edirne Belediyesi olarak bizim yapma yetkimiz yok." ifadelerini kullandı.

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